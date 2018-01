Sepultura vai abrir shows do Metallica em São Paulo O Sepultura anunciou em sua página no Twitter que vai abrir os shows do Metallica em São Paulo, nos dias 30 e 31 de janeiro, no Estádio do Morumbi. No palco, a banda mineira, que em 2010 comemora 25 anos de carreira, terá a companhia de James Hetfield. O Metallica vai apresentar-se também no dia 28 deste mês, em Porto Alegre. A organização do evento ainda não confirmou quem fará a abertura do show na capital gaúcha. Em abril, o Sepultura viaja para diversos países da Europa em turnê de divulgação de seu trabalho mais recente, o disco "A-Lex". A banda brasileira já tem apresentações marcadas até o meio de agosto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.