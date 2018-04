Sepultura grava novo CD com transmissão pela internet

Você pode não gostar, fazer cara feia, reclamar no Twitter, Facebook ou YouTube. Não importa muito. Brasileiro gosta mesmo de um reality show. E a atividade dos observados é a mais variada. Eles podem comer olhos de cabra, ou limpar os dejetos de bois e cavalos numa fazenda. Agora, é possível ver, também, a gravação do próximo disco da sua banda favorita. Convenhamos, é bem mais interessante. "Pode ser como o Big Brother Brasil (risos)", brinca o guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser, de 42 anos.

Acompanhado pelos colegas de banda - Derrick Green (vocal), Paulo Jr.(baixo) e Jean Dolabella (baterista) - Kisser entra hoje em estúdio para começar a gravação do próximo CD, ainda sem nome definido. Das 16 às 18 horas, diariamente, tudo o que eles fizerem será transmitido ao vivo, pela internet, através da TV Trama (www.tvtrama.com.br), canal online da gravadora de mesmo nome. "É uma parte do nosso dia de gravação. Não é invasivo", comenta ele.

Essa não é a primeira vez que o Sepultura exibe uma gravação ao vivo. Trabalho parecido foi feito durante a produção do CD "A-Lex", de 2009. Mas, na ocasião, a transmissão foi feita no site oficial do grupo. A iniciativa para esta nova ação foi da TV Trama. "Como transmitimos duas horas ao vivo diariamente em live streaming, achamos interessante colocar na programação a gravação de um disco completo", explica João Marcelo Bôscoli, responsável pela gravadora. "É algo que a maioria das pessoas nunca viu: um making of ao vivo."

A produção desse novo trabalho do Sepultura fica a cargo de Roy Z. "Conhecemos o Roy há muito tempo. E sempre tivemos a ideia de fazer uma parceria. Ele tem um know-how muito grande de estúdio", analisa o guitarrista da banda. O produtor já trabalhou com Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, e atualmente acompanha Rob Halford (líder do Judas Priest).

Este é o 12º disco da carreira do Sepultura, em 26 anos de carreira. Neste trabalho, a banda foge da linha que vinha adotando nos dois últimos discos. Se em A-Lex e Dante XXI, de 2006, eles se inspiraram em obras literárias - A Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, e A Divina Comédia, de Dante Alighieri, respectivamente -, desta vez a temática é a carreira do próprio grupo. As informações são do Jornal da Tarde.