'Senhorita Júlia' estreia hoje em São Paulo Quando escreveu Senhorita Júlia, a intenção de August Strindberg era fincar, de vez, seus pés no naturalismo. Era época em que o movimento ganhava força com os livros de Émile Zola, na França. Também chegava com ímpeto aos palcos pelas mãos de André Antoine, criador do Teatro Livre de Paris. A intenção era fazer da arte um meio de representar a vida com a maior exatidão possível. Reproduzi-la em todos os seus detalhes. Sem escamotear seus aspectos mais desagradáveis.