Senador dos EUA aparecerá em novo filme do Batman

O presidente do Comitê Judicial do Senado americano, Patrick Leahy, aparecerá em uma cena do próximo filme da série Batman, informou nesta segunda-feira, 20, a rede de televisão CBS. A cena na qual Leahy aparece já foi rodada, embora o senador democrata por Vermont, que é um fanático pelo homem-morcego, não tenha revelado exatamente em que consiste sua participação. Leahy disse apenas que no filme se referem a ele como um "distinto cavalheiro". "É uma cena bastante tensa", afirmou o senador. A voz de Leahy já apareceu em alguns desenhos animados de Batman. Além disso, o senador escreveu o prólogo de um livro sobre o super-herói de ficção e teve pequenos papéis nos dois últimos filmes da saga. Leahy anunciou que doará os lucros de sua participação a uma biblioteca infantil. Espera-se que The Dark Knight, o próximo filme da série, estréie nos cinemas em julho de 2008.