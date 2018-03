Senado ouve Ana de Hollanda O Senado Federal anunciou que a ministra da Cultura, Ana de Hollanda, prestará esclarecimentos no dia 24, às 10 h, à Comissão de Educação e Cultura da casa. A ministra foi convidada há um mês a explicar suspeita de favorecimento ao Escritório Central de Direitos Autorais (Ecad) em processo movido contra a instituição pelo Cade (Conselho de Defesa Econômica). O Ministério da Cultura enviou relatório ao Ministério Público Federal no qual defende a gestão do escritório, questionada pelo Ministério da Justiça. No mesmo dia, será divulgado o relatório da CPI do Ecad, que deve acusar formalmente o órgão por formação de cartel.