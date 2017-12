Senado adia para quarta votação das novas regras da meia-entrada

Foi transferida para esta quarta-feira, 4/12, a votação das novas regras para a meia-entrada no Senado, informa a Agência Senado. O substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de Lei limita o benefício a 40% do total de ingressos disponíveis e o concede a estudantes, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos - com exceção da Copa e da Olimpíada.

As regras voltadas aos idosos foi o principal ponto que impediu que as regras fossem votadas na terça, 3. O senador Paulo Paim (PT-RS) pediu mais um dia para poder negociar com o relator, Vital do Rêgo (PMDB-PB), e com as lideranças partidárias sobre a questão. Segundo ele, os idosos já têm meia-entrada garantida pelo Estatuto do Idoso - a nova regra poderia significar uma diminuição ao acesso aos eventos devido à restrição de 40%.

O presidente do Senado, Renan Calheiros, garantiu que o substitutivo será o primeiro item da pauta de votações do Plenário.