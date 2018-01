SEMINÁRIO SOBRE ARTE E TECNOLOGIA Estão abertas as inscrições para as dez vagas do seminário A Noção do Espaço no Contemporâneo, oferecido pelo Coletivo Teatral Phila 7 na Oficina Cultural Oswald de Andrade. A ser realizado de 4 a 7 de março, o evento vai reunir os pesquisadores Giselle Beiguelman, Fernando Iazzetta, Leonardo Foletto e Laymert Garcia dos Santos. A mediação será de integrantes do Phila 7, coletivo que investiga as relações entre o teatro e as novas tecnologias. A seleção dos participantes ocorre por meio de currículos e carta de intenção de no máximo uma lauda, que devem ser enviados para o e-mail inscricao@phila7.com.br. Mais informações pelo telefone (11) 3222-2662.