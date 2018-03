Seminário na sede do Folias quer pensar a América Latina Começa nesta terça-feira na sede do Folias o seminário "Latinitudes e Longitinidades" que reúne uma série de debates, dois shows e ainda uma mostra de cinema latino-americano, esta última todas as sextas, a partir da meia-noite, até 20 de outubro. O título do seminário faz uma brincadeira com a distância que ainda separa os países da América Latina. "Ainda pensamos o continente por estereótipos. As pessoas são pródigas em falar mal do Paraguai, mas quantos ao menos conhecem Assunção? O assunto da estatização da Petrobrás, por exemplo, saiu do noticiário. Nosso conhecimento é muito superficial, queremos atualizar e, sobretudo, contextualizar", diz o dramaturgo Reinado Maia, curador do seminário. A necessidade de aprofundar o tema surgiu na preparação da montagem da trilogia "Oréstia - Agamênnom, Coéforas e Eumênides" -, de Eurípides, editada pela Jorge Zahar. "Essa tragédia trata da formação da democracia na Grécia. A gente não tem interesse em encenar Oréstia para mostrar que sabe ou não fazer tragédia. Para nós, é uma oportunidade de discutir a formação de um continente." Claro que para isso foi preciso chamar acadêmicos que realmente conhecem o assunto, entre eles, Emir Sader, professor da USP e da Universidade do Estado do Rio (Uerj), coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da Uerj e autor, entre outros, de "A Vingança da História"; Paulo Arantes, doutor em filosofia pela Universidade de Nanterre, professor aposentado do Departamento de Filosofia da USP e autor, entre outros, do livro "Zero à Esquerda" (Conrad, 2004), e Francisco de Oliveira, professor aposentado de sociologia da USP, e coordenador-executivo do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania-Cenedic-USP. Na última peça dessa trilogia, Orestes é julgado e a Deusa Athenas proclama que o tribunal - o primeiro a julgar um homicídio - será estabelecido para sempre. "Nessa trilogia, acompanhamos o nascimento da democracia grega. E nós, passamos por tudo isso? Em que ponto estamos nessa brincadeira? Uma ditadura acaba de um dia para o outro? Apenas votar de quatro em quatro anos constitui uma democracia?" Latinitudes e Longitinidades. Galpão do Folias. Rua Ana Cintra, 213, Santa Cecília. Inscrições para os debates: tel. 3361-2223. Debates: grátis. Shows: R$ 20