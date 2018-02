Seminário discute relações entre língua e território

A comunicabilidade, que não é do domínio do mesmo idioma, mas mais profunda, ontológica; o papel da língua na compreensão do espaço da cidade; a literatura funcionando como uma espécie de guia da arquitetura moderna; e a viagem como uma forma de aproximação são, segundo o coordenador Luís Antonio Jorge, as diretrizes do encontro. Para conversar sobre essas questões, ele convidou profissionais daqui e de outros países lusófonos.

Nesta quinta, no encerramento, o escritor moçambicano Mia Couto fará uma conferência a partir das 18 h. Há vagas, mas elas estão sujeitas à lotação do auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Rua do Lago, 876. Cidade Universitária). Antes dele, passaram por lá os arquitetos Paulo Mendes da Rocha (Brasil) e Eduardo Souto de Moura (Portugal). José Forjaz (Portugal/Moçambique) fala nesta quinta. A cineasta Suzana Vargas, que fez, entre outros filmes, "A Hora da Estrela", baseado em obra homônima de Clarice Lispector, substituiu o escritor português Gonçalo Tavares, que cancelou sua vinda ao País.

Na programação, estava ainda Milton Hatoum, arquiteto de formação e escritor por vocação. Mais de 30 anos depois de terminar os estudos, Hatoum, que é também cronista do Caderno 2 do jornal "O Estado de S. Paulo", voltou na terça-feira à universidade onde se formou para conversar com alunos e pesquisadores.

Entre suas lembranças, a da fuga das aulas de hidráulica para frequentar a Faculdade de Letras. "Eu não sabia o que ia acrescentar na minha vida calcular o diâmetro de uma tubulação, então ia assistir às aulas de Davi Arrigucci Júnior, de Leyla Perrone-Moisés, ia ler Cortázar, Stendhal", conta.

Livro - Um e-book com os 90 trabalhos selecionados para o seminário, apresentados durante a semana, foi entregue aos participantes e será disponibilizado, em breve, aos interessados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.