SEMINÁRIO DISCUTE CULTURA E WEB Estão abertas as inscrições para a oitava edição dos Seminários Internacionais Museu Vale, que irá discutir a importância das redes na cultura do século 21 e sua relação com a arte e a comunicação contemporâneas. Com o título Cyber-Arte-Cultura: A Trama das Redes, o evento gratuito reunirá conferencistas nacionais e internacionais de 13 a 17 de março, no Museu Vale, em Vila Velha (ES). A conferência de abertura será feita por Erick Felinto, jornalista e pesquisador do CNPq. O tema será a importância das noções de erro nos processos informacionais, culturais e artísticos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.seminariosmv.org.br.