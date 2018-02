Abertas as inscrições para o 1.º Seminário A Sociedade em Rede e o Teatro, que ocorrerá no Teatro Vivo nos dias 25 de setembro, 30 de outubro, 27 de novembro e 19 de dezembro, com curadoria de Expedito Araújo. As inscrições gratuitas devem ser feitas até quarta-feira pelo e-mail vivoencena@gmail.com.