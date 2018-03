Seminário debate a Arte Pós Mídias Digitais no MIS-SP O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP) abriga, neste sábado, das 11h30 às 15h30, e domingo, das 10 horas às 19 horas, o seminário internacional "Circuito e Crítica da Arte Contemporânea Pós Mídias Digitais", realizado pelo Instituto Sergio Motta. Com curadoria de Giselle Beiguelman, o encontro conta com a participação de críticos brasileiros e estrangeiros e pretende fazer uma análise da produção brasileira em arte contemporânea a partir do conjunto dos trabalhos dos artistas selecionados para o 9.º Prêmio Sergio Motta de Arte de Arte e Tecnologia.