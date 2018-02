Seminário de fotografia

O 5.º Seminário Arte, Cultura e Fotografia: Espaços e Correspondências já anuncia suas datas de inscrições. O evento se dará entre 8 a 12 de novembro no auditório do MAC-USP. Participarão artistas e críticos especializados como Ana Maria Tavares, Helouise Costa, Paulo Herkenhoff e Paulo Bruscky, entre outros. Também virão convidados de fora, pela primeira vez, como duas estudiosas argentinas: as críticas e curadoras Laura Malosetti Costa (UBA) e Diana Wechsler (UBA e Universidad Tres de Febrero). Informações com Raul Cecilio, pelo telefone (11) 3091-4430. Inscrições de 25 de outubro a 5 de novembro: solicitar fichas de inscrição pelo e-mail artefotografia@usp.br. Taxa: R$20,00 por dia de participação.