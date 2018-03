Seminário aborda crítica e mídias Como parte da programação do 9.º Prêmio Sergio Motta de Arte de Arte e Tecnologia, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) abriga amanhã e domingo o seminário internacional Circuito e Crítica da Arte Contemporânea Pós-Mídias Digitais. O evento tem curadoria de Giselle Beiguelman e contará com a participação de críticos nacionais e da Áustria, França, Uruguai, México, Holanda e Argentina. No primeiro dia, os debates ocorrem das 11h30 às 15h30 e, no segundo, das 10 h às 19 horas. A entrada é gratuita. O MIS fica na Avenida Europa, 158, tel. (11) 2117-4777, Mais informações em www.ism.org.br.