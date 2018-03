Semana Ticket Cultura tem atrações grátis em 5 capitais De hoje até o dia 15 ocorre a terceira edição da Semana Ticket Cultura & Esporte em diversas regiões da cidade de São Paulo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife também receberão as atividades da Semana. Na programação, que pretende garantir à população acesso à cultura de forma gratuita, estão filmes, peças infantis, circo, artes visuais, música e literatura. Em dez dias de evento, com expectativa de um público de 70 mil pessoas, apenas a cidade de São Paulo contará com 230 atividades. A programação completa das cinco capitais participantes pode ser encontrada no endereço www.ticket.com.br/blog. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.