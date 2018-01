Semana Mário Bortolotto traz dramaturgo de volta à ativa Ainda em recuperação e sofrendo com fortes dores após levar quatro tiros (um de raspão) na Praça Roosevelt, no dia 5 de dezembro, Mário Bortolotto está de volta. No mês que vem, ele estreia peça nova e está escrevendo três livros, um de poesias, outro de contos e mais um com suas peças favoritas. Mesmo assim, o dramaturgo ainda encontrou tempo para organizar, junto com o Instituto Itaú Cultural, a Semana Mário Bortolotto, que começa amanhã e vai até domingo. A entrada é grátis.