Semana de NY: moda de outono traz glamour retrô

Os EUA podem estar perto de uma recessão, mas os fashionistas estão tendo uma chance de escapar do clima sombrio com um look glamuroso de outono, repleto de criações em estilo lingerie, saias cheias e cintos retrô exibidos nas passarelas de Nova York esta semana. As coleções apontam para "o retorno do glamour adulto", disse David Wolfe, diretor criativo do The Doneger Group, que traça previsões de tendências. "Isso me lembra o que aconteceu com a moda na época da Grande Depressão. A moda ofereceu às pessoas uma fuga maravilhosa de tudo aquilo." "O clima de incerteza da economia, de indecisão da eleição, se refletiu em roupas criadas para serem belíssimas, fazendo às mulheres uma proposta irrecusável", disse ele. Quando a Semana de Moda de Nova York começou, na sexta-feira passada, em Bryant Park, em Manhattan, atraindo milhares de compradores, celebridades e jornalistas de todo o mundo, as bolsas americanas caíram depois de o governo anunciar uma perda de empregos em janeiro, pela primeira vez em quase 4,5 anos. No backstage, porém, os estilistas se preparavam para exibir bijuterias brilhantes, plumas, peles e toques de cores fortes como roxo, vermelho, rosa e verdade. "É muito Elizabeth Taylor em 'Disque Butterfield 8,"' disse à Reuters o estilista Carmen Marc Valvo, descrevendo a inspiração para sua coleção, que será exibida na sexta-feira. "Na cena inicial, ela está usando uma combinação e joga um casaco de peles por cima." "É muito inspirado na lingerie e muito ligado às camadas de peças", disse Valvo, que vai mostrar na passarela blusas transparentes com corseletes e calças. "É uma coisa de sensualidade, de sentir-se frágil e incerta, refletindo o que se está passando no mundo." Vários estilistas mostraram vestidos justos, em estilo combinação, usados com casaco masculino de tweed ou cardigã. Foi o caso de Arthur Mendonça, de Toronto, que estreou na Semana de Moda de Nova York. "Ela é uma sedutora, como toda mulher deve ser", respondeu a estilista Diane von Furstenberg quando indagada sobre a musa que inspirou sua coleção "Foreign Affair", que evocou Marlene Dietrich no filme de Billy Wilder sobre uma espiã em Berlim na guerra. No desfile de Von Fursternberg, no domingo, um look sedutor de outono incluiu um vestido de jérsei verde com renda preta saindo de uma gola baixa, usado com casaco militar de lã preta. A estilista britânica Rebecca Taylor inspirou-se na visão de uma garota francesa vasculhando guarda-roupas antigos para encontrar peças belas "que ela junta de maneira irreverente, vestindo a jaqueta de seu namorado por cima de tudo."