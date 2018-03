SEMANA DE MUSEUS ABRE INSCRIÇÕES A 11ª Semana de Museus, a ser realizada entre 13 e 19 de maio, já recebe inscrições de instituições interessadas em integrar a programação. Elas devem ser feitas até 22 de fevereiro no site eventos.museus.gov.br. O tema deste ano será Museus (Memória + Criatividade) = Mudança Social. O evento é realizado dentro das comemorações pelo Dia Internacional do Museu (18/5), do qual participaram, em 2012, mais de 32 mil instituições em 129 países. No Brasil, foram 1.114 organizações culturais, somando 3.420 eventos em 513 cidades.