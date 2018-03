Semana de moda japonesa tem estampas ousadas e quimonos de sarja Quimonos de sarja e ritmos tecno. A semana de moda de Tóquio homenageou a alfaiataria japonesa clássica, mas incrementada de elementos modernos, no trabalho de um estilista cuja família cria quimonos há três gerações. Os quimonos costumam ser usados no Japão especialmente em ocasiões formais, mas o estilista Jotaro Saito quer que suas criações, feitas de tecidos estampados em cores fortes, atraiam fashionistas japoneses e estrangeiros em busca de algo original a acrescentar a seu guarda-roupa para o dia-a-dia. "Minha mensagem é: você pode vestir um quimono numa festa, num aniversário. E os quimonos de sarja podem até ser lavados na máquina", disse Saito à Reuters após o desfile. "O quimono pode ser moda casual, como outras criações de grife -- não apenas algo para ser usado em casamentos ou funerais." Mas usar um quimono requer certa prática, tanto que várias modelos traziam certo desconforto quando percorreram a passarela em quimonos justos. Modelos com adornos de cabelo verde ou rosa neon usavam quimonos em combinações ousadas de cores típicas dos trajes festivos dos jovens japoneses, apesar de a moda moderna no país ser mais conhecida pelo predomínio de tons de cinza e preto. Os quimonos e cintos em tons de verde, laranja forte, pink, vermelho, mostarda e verde esmeralda brilharam diante de uma platéia formada principalmente por compradores japoneses e entusiastas da moda, incluindo muitas pessoas de quimonos elegantes do tipo mais tradicional. Faixas pretas e brilhantes usadas na cabeça deram um toque casual ao conjunto, e alguns modelitos sexy, esvoaçantes, de seda preta ou vermelha, não teriam ficado deslocados em um bar ou boate. "Meu avô e meu pai sempre criaram quimonos vanguardistas, e eu continuo a fazer o mesmo", disse Saito. O estilista de Kyoto, a antiga capital japonesa, também trabalha com decoradores e fabricantes de móveis. Ele disse que a inspiração de sua coleção é a camélia, uma flor que os japoneses associam a ocasiões felizes, como o nascimento de um filho, mas também a infortúnios. Os quimonos mostrados refletiam esse contraste, com estampas e cores que variavam de tons sombrios e escuros a estampas gráficas gritantes -- e, no caso dos quimonos masculinos, peças feitas de sarja azul.