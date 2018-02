Semana de Moda de NY vai apostar em visual clean para primavera A moda vai optar pelo clean na próxima primavera, com looks elegantes prevalecendo sobre os estilos mais ousados preferidos pela turma de Paris Hilton e Britney Spears. Os estilistas vão exibir suas criações para a primavera 2008 na Semana de Moda de Nova York, que começa nesta quarta-feira, prevendo um público de mais de 100 mil pessoas. David A. Wolfe, diretor criativo do The Doneger Group, que prevê tendências, disse que os novos estilos "não serão espalhafatosos e vulgares, como o que vimos no passado recente. Serão menos roupas para Britney e Paris Hilton e mais para mulheres adultas". Para o estilista Carmen Marc Valvo, "será algo com mais classe -- mais clean e um pouco mais refinado". A estilista Tracy Reese disse que as silhuetas vão ficar mais esbeltas, "mais coladas ao corpo". Uma das atrações da semana será a comemoração do 40o aniversário profissional de Ralph Lauren, um dos estilistas de maior sucesso dos EUA. Ele vai apresentar sua coleção no Central Park, seguido por um jantar black-tie fechado. Para deslanchar a Semana de Moda, as luzes sobre o Empire State Building ficaram coloridas na terça-feira, em tons de laranja, vermelho e roxo. "A combinação de cores conotou as cores da primavera e da moda", disse uma porta-voz da Semana de Moda. Quanto à cor preferida dos fashionistas em todo o mundo, ela acrescentou: "O preto não é uma opção". Os desfiles irão de A a Z -- desde a Abaete, que produz artigos de luxo e os sapatos Payless, e o turco Atil Kutoglu, até a britânica VPL, de Victoria Bartlett, e o astro em ascensão Zac Posen. O brasileiro Amir Slama, da Rosa Chá, também participa. Este ano o calendário estará especialmente repleto de destaques, incluindo desfiles de celebridades da roqueira Gwen Stefani e da socialite Nicky Hilton, além de nomes respeitados como Nicole Miller, Vera Wang, Diane von Furstenberg e Carolina Herrera. Quatro desfiles por hora não serão algo incomum, e há mais de 260 desfiles já programados.