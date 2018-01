Semana de Moda de Londres funde estilo militar e elegância feminina

O estilista britânico Jasper Conran apresentou silhuetas dos anos 60 em amarelo canário e laranja fluorescente. Tons verde oliva faziam contraponto ao neon vibrante, enquanto chapéus Cloche cujas cores combinavam com as roupas, davam um toque feminino à coleção que foi apreciada da primeira fila pelo ator Richard E. Grant.

"Tem muita cor brilhante aqui, mas o berinjela, os azuis e o marrom chocolate estão equilibrando tudo... bem na nossa frente," disse Conran à Reuters, antes do desfile.

Com a presença de compradores de 39 países, o British Fashion Council (Conselho de Moda Britânico) estima que encomendas de mais de 100 milhões de libras são feitas durante a London Fashion Week a cada estação.

O valor direto da indústria da moda britânica para a economia da Grã Bretanha de 2,5 trilhões de dólares é de 21 bilhões de libras (32,6 bilhões de dólares).

Conran, que também tem uma linha na loja de departamentos Debenhams, disse que a Grã Bretanha deveria ver a indústria do vestuário como uma oportunidade de negócios.

"A China vai ser um grande mercado emergente para este país, e eles querem coisas feitas na Grã Bretanha. Não temos uma indústria, mas isso não significa que não podemos criar uma," ele disse. FORTES MARINHOS

A coleção de John Rocha trouxe bolsas rosa coral em mohair e enormes casacos verdes, com cintos combinando. Rocha, um nome famoso na Grã Bretanha, que também tem uma linha na Debenhams, disse que se inspirou na paisagem rural de Dublin, onde ele mora há mais de 20 anos.

"Ela é muito em cima do inverno no campo, como galhos de árvores e rosas, trata-se de tentar imitar a cor que eu vejo lá fora," disse Rocha à Reuters, depois do desfile.

"Estou apenas tentando reunir todas essas coisas e fazer algo que seja bonito."

Christopher Raeburn que se formou no Royal College of Art de Londres há quatro anos, disse que sua inspiração veio dos fortes da Segunda Guerra Mundial localizados na costa da Inglaterra, para criar seus casacos metálicos.

"Havia essas estruturas metálicas lindas, elas estão enferrujadas e são lindas e têm tanta presença, portanto eu quis trazer um pouco disso tudo para a coleção," ele disse.

Vestidos justos de seda e acessórios com materiais militares mesclados foram mostrados no seu desfile, que contou com a presença das editoras de moda Suzy Menkes do International Herald Tribune e Sara Harris da Vogue na plateia.

A cantora Rihanna vai dar um toque extra de glamour ao evento ao lançar a sua primeira de roupas com a cadeia varejista inglesa River Island.

Na segunda todos os olhares estarão voltados para o desfile de Christopher Kane, cuja marca foi comprada pelo grupo francês PPR em janeiro e também para o estilista americano Tom Ford que vai apresentar sua moda feminina em Londres pela primeira vez.

(Reportagem adicional de Li-mei Hoang)