Semana da Moda de NY começa com desfiles discretos A Semana da Moda de Nova York, que começou nesta sexta-feira, traz mais de 80 estilistas, incluindo expoentes latino-americanos, apresentando suas criações para a temporada primavera 2007. Os desfiles inaugurais ficam por conta de John Bartlett, BCBG Max Azria, Perry Ellis, Nicole Miller, entre outros. Entre os latino-americanos que participam do evento estão a venezuelana Carolina Herrera, o dominicano Oscar de la Renta, o espanhol Custo Barcelona, o brasileiro Carlos Miele, o colombiano Gustavo Arango e seu compatriota Bryan Reyes, que faz sua estréia. John Bartlett e Perry Ellis foram os primeiros a apresentar suas novas coleções, em desfiles discretos, seguidos por BCBG Max Azria, que preencheu a primeira fila com celebridades, como Carmen Electra e Kelly Rowland. Marc Bouwer veio logo em seguida, injetando algum glamour e formas esguias, mas ainda assim não houve nada extravagante. As peças vistas nos primeiros desfiles desta sexta eram, em sua maioria, usáveis - sem formas exóticas, grandes acessórios, sem muitos ornamentos. Porém, resta saber se essas são as tendências que permanecerão ao longo dos oito dias de evento, que vai até o dia 15 de setembro. Os novos estilos para a primavera provavelmente serão mais evolutivos que revolucionários, antecipou David Wolfe, diretor criativo do The Doneger Group, empresa com sede em Nova York que antecipa as tendências da moda. "O importante para os homens e mulheres na primavera e a forma e o comprimento de suas peças", completou Wolfe. Também participam da Semana de Moda de Nova York Donna Karan, Ralph Lauren, Michael Kors e Bill Blass.