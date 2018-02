Semana ABC, da Cinemateca, é aberta ao público

A Semana ABC, que começa nesta quarta-feira (8) na Sala Cinemateca, promove até sábado (11) debates que não se destinam exclusivamente a profissionais. São temas como os desafios e as perspectivas do digital - a própria digitalização do parque exibidor nacional -, além do que representa a incorporação de técnicas (e profissionais) de cinema às novelas e séries de TV. Tudo isso é muito fascinante, mas há uma mesa que se antecipa como particularmente interessante. Ela vai discutir a evolução do pensamento sonoro no cinema brasileiro, com a participação de Kleber Mendonça Filho, diretor de O Som ao Redor, que a crítica, quase unanimemente, considera o grande filme nacional da atualidade.

Fundada em 2000, a Associação Brasileira de Cinematografia, ABC, reúne profissionais do audiovisual brasileiro, especialmente diretores de fotografia. Hoje são mais de 300 associados e uma série de atividades realizadas, entre elas a Semana ABC, o Prêmio ABC e o Informe ABC, boletim eletrônico enviado a cerca de duas mil pessoas. Tudo isso para incentivar a troca de ideias e informações visando o aperfeiçoamento técnico e artístico do audiovisual no País.

Toda a programação do evento será disponibilizada ao vivo, em streaming, no site www.abcine.org.br.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.