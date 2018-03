Sem vaga no cemitério, prefeito proíbe moradores de morrer O prefeito de um vilarejo no sudoeste da França ameaçou os moradores com punições severas se eles morrerem, porque não há espaço para mais enterros no superlotado cemitério local. Em um edital, o prefeito Gerard Lalanne disse aos 260 habitantes da vila de Sarpourenx que "todas as pessoas que não possuem jazigo no cemitério e desejam ser enterradas no vilarejo estão proibidas de morrer na comunidade". O texto acrescenta: "Os infratores serão severamente punidos". O prefeito disse ter sido forçado a adotar essa medida drástica depois de uma corte da cidade vizinha de Pau determinar em janeiro que não será permitida a compra de terras particulares, no limite entre as duas localidades, para a ampliação do cemitério. Lalanne completou 70 anos nesta quarta-feira e é candidato a um sétimo mandato como prefeito nas eleições locais, que serão realizadas este mês. Ele disse lamentar não haver uma solução para o dilema. "Pode ser motivo de riso para alguns, mas não é para mim", afirmou. (Reportagem de Claude Canellas)