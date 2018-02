'Sem Título, Técnica Mista' é um dos destaques do Mirada Política que transcende os manuais e discursos para contaminar a cena. Encerrada a segunda edição do Mirada - festival ibero-americano de Artes Cênicas de Santos - dá para dizer que o evento entregou mais do que um panorama do teatro produzido nos 14 países contemplados. A partir de perspectivas distintas, a programação conseguiu mapear como essas nações falantes do português e do espanhol lidam hoje com suas heranças. Trouxe um acerto de contas com cicatrizes do passado, mas também com as feridas que seguem abertas.