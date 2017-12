Sem-teto que recebeu prêmio por Miley Cyrus se entrega à polícia e paga fiança Um sem-teto escolhido por Miley Cyrus para aceitar um prêmio no MTV Music Video Award por ela no domingo se entregou à polícia por violar a condicional e foi liberado depois de pagar fiança, informaram autoridades do Estado norte-americano do Oregon nesta sexta-feira.