'Sem-teto da voz de ouro' vai para reabilitação nos EUA

O sem-teto que virou sucesso no YouTube por causa da sua "voz de ouro" vai se internar numa clínica para dependentes de drogas e álcool, disseram representantes de um programa de TV dos Estados Unidos na quarta-feira.

Ted Williams, de 53 anos, tomou a decisão de se internar numa clínica particular depois de conversar com o psicólogo e apresentador de TV Phil McGraw a respeito de uma briga que teve com uma filha sua, disseram os produtores do programa Dr. Phil em nota.

A conversa será mostrada no programa de quinta-feira, segundo a produção. Parentes de Williams participaram da discussão, e disseram que o homem tem bebido diariamente.

"Se Ted algum dia for melhorar, terá de ser honesto consigo mesmo e admitir que é viciado em drogas e álcool", disse McGraw na nota.

"Eu disse a ele que não será fácil e que exigirá muito empenho. Pode ser uma longa jornada para ele, mas este é um passo na direção correta."

A polícia de Los Angeles informou que duas pessoas foram levadas à delegacia de Hollywood na segunda-feira à noite após se envolverem em uma discussão num hotel onde Williams estava hospedado.

A imprensa local e sites de celebridades disseram que o homem e sua filha foram dispensados depois de serem ouvidos sobre a confusão.

Williams é um ex-locutor de rádio que virou sem-teto depois de ter problemas com drogas e álcool. Ele se transformou numa celebridade instantânea nos últimos dias por causa de um vídeo em que aparece imitando radialistas para pedir esmolas.

Depois disso, apareceu em programas matinais de TV e recebeu propostas de emprego para ser locutor do clube de basquete Cleveland Cavaliers e da empresa alimentícia Kraft.