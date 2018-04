Sem-teto da 'voz de ouro' é interrogado pela polícia de LA

A polícia de Los Angeles disse que duas pessoas foram levadas à delegacia de Hollywood na segunda-feira à noite para serem ouvidas depois do incidente no hotel Renaissance.

O porta-voz policial Richard French não quis identificar as duas pessoas, porque elas não foram detidas nem indiciadas, e não entrou em detalhes sobre o caso.

Mas a imprensa local e sites de celebridades disseram que Ted Williams, de 53 anos, e sua filha foram ouvidos pela polícia após discutirem no hotel.

Williams foi locutor de rádio e perdeu tudo após ter problemas com drogas e álcool. Mas virou celebridade desde segunda-feira, quando o jornal The Columbus Dispatch postou um vídeo -- que já recebeu milhões de visitas no YouTube -- em que o homem aparece fazendo imitações de radialistas para pedir esmolas.

Agora, ele foi convidado para se tornar locutor do time de basquete Cleveland Cavaliers e da empresa alimentícia Kraft, além de ter sido chamado a programas matinais de TV para falar sobre a sua repentina ascensão à fama.

(Por Dan Whitcomb)