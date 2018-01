Sem Sônia Braga, SBT quer Betty Faria em nova novela

Adaptação de Tiago Santiago e Renata Dias Gomes, "Uma Rosa com Amor" está acertando suas últimas vagas no elenco. Além de Betty, a trama contará com Carla Marins, que viverá a protagonista Serafina Rosa, Mônica Carvalho, a vilã da história, Lúcia Alves, Luciana Vendramini, Edney Giovenazzi, Flávia Monteiro, Rafaela Mandeli, Juliana Baroni, Ludmila Dayer, entre outros. As atrizes Ítala Nandi e Juliane Trevisol também foram convidadas para integrar o elenco. Jorge Pontual é o mais cotado para viver o protagonista.

Com estreia prevista para fevereiro, a nova trama do SBT não deve aproveitar ninguém do elenco atual da rede, no ar em "Vende-se um Véu de Noiva". As gravações devem ter início em novembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.