Sem pompa, neta da rainha Elizabeth sobe ao altar

Por Michael Holden

LONDRES (Reuters Life!) - A Grã-Bretanha terá no sábado o segundo casamento real do ano, mas o enlace de Zara Phillips, neta da rainha Elizabeth 2a, com o jogador de rúgbi Mike Tindall não terá nem de longe a mesma pompa e circunstância que marcaram as bodas do primo dela, o príncipe William.

Phillips, 30, que é filha da princesa Anne com seu primeiro marido, Mark Phillips, vai se casar com Tindall, 32, numa discreta cerimônia privada na Canongate Kirk, a igreja paroquial do Castelo de Edimburgo, capital da Escócia.

Em seguida haverá uma recepção no Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da rainha na Escócia.

"É um casamento familiar privado, não estamos dando nenhum detalhe", disse uma porta-voz do Palácio de Buckingham, sede da monarquia.

Há três meses, cerca de 1 milhão de pessoas foram às ruas de Londres - e milhões de outras acompanharam no mundo todo pela TV e pela Internet - para celebrarem o casamento de William, segundo na linhagem sucessória britânica, com Kate Middleton.