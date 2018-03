Sem palavras

O fá sustenido com a quinta no baixo seguido de um si bemol invertido com baixo na terça não eram exatamente o caminho que um cantador de Pernambuco imaginava para deitar a letra de uma simples ciranda. Quando veio o ritmo, então, seu cérebro deu um nó. O que deveria estar bem acentuado, como manda a tradição de tudo o que vem do nordeste, aparecia apenas sugerido nas teclas do piano. As marcações eram suaves e espaçadas, sustentavam uma melodia envolvente e criavam um ciclo sem fim que colocaria até os elefantes em transe. Siba, o cantador, olhou para Antonio, o pianista, e disse apenas: "Rapaz, isso não é bem o que eu estou acostumado a fazer."

As fagulhas da cabeça de Antonio Loureiro parecem escolher um labirinto qualquer antes de lhe saírem pelas mãos. Surgem em ideias simples e pequenas, se juntam a informações que estão lá desde a infância, ganham uma densidade harmônica e viram belas canções, muitas vezes, sem letra. E isso tudo porque esse paulistano de 26 anos criado em Belo Horizonte e hospedado em São Paulo há dois começa só agora a entender sobre o fá sustenido com a quinta no baixo seguido de um si bemol invertido com baixo na terça.

O caso começa a ser melhor explicado quando se sabe de suas origens. Loureiro é um raro exemplar de baterista e percussionista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que migra para o front. Até há pouco tempo era o músico que era chamado para tocar. Hoje, começa a ser aquele que chama. Até há pouco era o baterista que tocava jazz, pop e MPB sobretudo com a turma dos novos mineiros. Hoje, começa a ganhar rosto, nome e sobrenome. "Estou tendo uma resposta do Japão que nunca esperei. Um público meu está se formando por lá, uma coisa maluca."

A bateria foi primeiro sua fuga do piano. Era disciplina demais, teoria demais e até enjoar para um menino que ouvia Soundgarden, Yes, Genesis e Pink Floyd. Quando as baquetas tocaram a pele de uma caixa pela primeira vez, aconteceu algo. "Os rudimentos, a velocidade, a precisão, aquilo tem uma força muito grande na cabeça de um garoto." Instrumentos harmônicos começaram a ser mais usados para as composições e uma turma de mineiros passou a rodeá-lo. Kristoff Silva, Rafael Martini, Frederico Heliodoro. Loureiro voltou ao piano e, quando as audições eruditas e de jazz chegaram, sua personalidade já era erguida por pedras tiradas de um muro do Clube da Esquina. "Milton Nascimento me influenciou demais. De todo o pessoal do Clube, foi ele quem me pegou."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda que tenha participado de projetos ao lado do rapper Criolo e que tenha a cantora Tatiana Parra em seu disco, Antonio Loureiro não deve ser um nome absorvido pela nova cena paulista. Sua música habita um universo diferente que há dez anos seria chamado de "música instrumental" e que hoje ficou difícil de ser classificado. A canção, um termo antes impensável sem a presença da letra, ganha em seu trabalho discurso e narrativa por meio de arranjos. Se é jazz, pop ou música erudita, problema de quem vai catalogá-lo. "Canções não precisam de letras para serem canções", diz. Se pode ser entendido como cabeça demais por quem o ouve? Sim, pode. Mas, como ele diz, não é proposital. "Eu não faço música alienígena. E não acho que vou ficar sozinho, não. Como Siba me disse, a única diferença quando se aposta em um trabalho assim, um pouco mais complexo, é de que ele dará muito mais trabalho para ser reconhecido." Quando fecha os olhos, diz que sonha ainda com a mesma cena de quando começou a brincar com esse negócio de música. "Tocar em um grande festival de jazz em que esteja também o Brad Mehldau." É o que lhe faz sentar-se ao piano para destrinchar por horas aquele fá sustenido com a quinta no baixo que nem é mais um bicho de sete cabeças.