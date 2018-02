Sem Olimpíada, Globo festeja 10 anos do Penta

31% de queda no Ibope da Grande São Paulo (de 10 para 7,2 pontos) teve o Encontro com Fátima Bernardes em seu 2º dia. Houve empate técnico com o SBT, que marcou 7,3; a Record amargou 4,3.

"Cala a boca! Você late, você não morde! Quem morde aqui sou eu!"Carminha/Adriana Esteves a Max/Marcello Novaes, anteontem, na novela Avenida Brasil.

A Vida como Ela É, série dirigida por Daniel Filho para o Fantástico, em 1996, terá seus 40 episódios reempacotados e relançados em DVD pela Globo Marcas, com selo de tributo ao centenário de Nelson Rodrigues. Sai até o fim do mês.

Por falar em Globo Marcas, o braço de licenciamento das Organizações Globo apresentou ontem, na voz de seu titular, Luiz Bartolo e ao lado do representante da Fifa, as oportunidades de negócios para a Copa do Mundo de 2014, a uma plateia de profissionais dos ramos de papelaria, confecções e brinquedos, em evento no Museu do Futebol, em São Paulo.

O "enterro" de Silvio Santos, personagem sepultado pelo pessoal do Pânico em cena vista no último programa (em alusão à imposição do Silvio Santos original na Justiça), ainda é alvo de estudo do departamento Jurídico do SBT. Os advogados da casa não se pronunciam sobre suas intenções.

E o SBT trocou o Hopi Hari, onde chegou a ser gravada uma edição do Dia no Parque (que iria ao ar um dia após o acidente que matou a estudante Gabriela Mishimura), pelo Beach Park, em Fortaleza. O cenário abriga agora o programa, que tem sua estreia anunciada para este sábado.

Cheias de Charme, novela das 7 da Globo, bateu anteontem seu recorde de audiência no Ibope, com 35 pontos de média em São Paulo.

O vôlei vai mostrando seu fôlego às vésperas da Olimpíada de Londres. O canal Esporte Interativo somou mais de 8 milhões de espectadores, segundo projeções do Ibope, só com dois jogos do Brasil na modalidade, Grand Prix e Liga Mundial, exibidos no dia 17.

E o SporTV delega a Luiz Carlos Jr., Maurício Noriega e Lédio Carmona a narração da final da Eurocopa 2012, neste domingo.