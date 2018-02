Sem medo de fazer canção

Os bons autores vagam sumidos por aí, se nutrem de uma cena independente estruturada, mas cada vez mais acirrada. Assim, sem alvoroço e distantes dos holofotes, Sondre Lerche, Benny Sings e Scott Matthew lançaram material inédito nos últimos dois meses. São representantes de um indie pop raro, em que a canção, impecável e arrebatadora, é colocada em primeiro plano, antes de qualquer firula ou tendência da vez.

Sondre é norueguês, Benny é holandês e Scott, australiano. Em comum, além da breve projeção, estão as composições delicadas, voz doce e, principalmente, as melodias de fácil assimilação. A filosofia do "menos é mais" serve na medida para os rapazes, o que não significa falta de ideias inovadoras. Suas narrativas têm começo, meio e fim, lógica catártica sem deixar de experimentar retóricas modernizantes. Ora, estamos no século 21. Originalidade e reverência ao passado caminham de mãos dadas.

Se no plano conceitual as produções dos três compactuam de valores convergentes, no plano estético a divergência é total. Sondre, o mais atual deles, caminha entre o folk e o rock. Benny é mais retrô, ataca de dance e soul. Já Scott, firme nos anos 70, divaga sobre um pop exuberante, próximo ao de Brian Eno e David Bowie. Curioso é averiguar que nos relatos musicais, ambos se revelam cronistas saborosos, quase sempre refletindo sobre amores perdidos, romances idealizados ou a mais pura solidão.

O mercado brasileiro, evidente, ainda não figura na rota desses caras. Para ter o disco na mão, há de se recorrer ao download ou ao antigo método de importação. Os três encontram maior amplitude no Japão e nos EUA, onde Sondre Lerche e Scott Matthew vivem.