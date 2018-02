Sem Intervalo

Convidado a participar do Todo Seu, programa de Ronnie Von na Gazeta, Felipe Andreoli, do CQC (Band), cancelou sua presença horas antes de a atração ir ao ar, anteontem. Liberado pela Band, Felipe teria sido vetado pela produtora Cuatro Cabezas. Motivo? Em outras ocasiões, a Gazeta não liberou Ronnie Von e Palmirinha a participar do CQC. A Gazeta, via assessoria de imprensa, argumentou que na época do convite em questão, Palmirinha acordava às 5h30. E que o Todo Seu vai ao ar no mesmo horário do humorístico. Diego Barredo, diretor do CQC, nega que a produtora tenha sido consultada sobre a participação de Andreoli na Gazeta. / ALLINE DAUROIZ

Pernas próprias

Ninguém poderá acusar Bruno Fagundes de se beneficiar de indicações do pai para conquistar seu espaço: filho de Antonio Fagundes e Mara Carvalho, o rapaz é Riva, o Justiceiro, em episódio do Tribunal na TV que a Band exibe amanhã, às 22h15, como mostra o frame acima.

224.749

assinantes é o que a TV paga brasileira ganhou só em setembro, o que já rende ao setor mais de 9 milhões de pagantes, saldo previsto para o fechamento do ano

"O 15 Minutos MTV começando em 5 e acabando em 20... Dá moral, porque o programa pode estar acabando." O humorista Marcelo Adnet, em desabafo no Twitter

Com repertório dos anos 80, sob o comando do Titã Branco Mello e do diretor de núcleo Maurício Faria, o elenco do seriado Aline, da Globo, prepara uma edição musical para a 2.ª temporada da atração. Maria Flor, Pedro Neschling e Bernardo Marinho já botaram voz nas músicas, em estúdio.

Na trilha do musical de Aline estão Paralamas do Sucesso, Legião Urbano, Ira e, claro Titãs. O produto pode render lançamento em CD e busca referência em All That Jazz, musical dos anos 80.

Gravado no ano passado, o Por Toda Minha Vida que vai ao ar hoje, em tributo a Adoniran Barbosa, não será exibido nos Estados onde haverá segundo turno. Nessas regiões, a Globo promove o último debate entre candidatos a governador.

E Adoniran Barbosa é interpretado em sua última fase pelo ator Hugo Napoli, que morreu no ano passado.

O novo Telecine Fun entra na Net a partir de amanhã, pelo canal 59, onde até outro dia funcionava a BBC - deslocada lá para o canal 152. A rede Telecine queria unir todos os seus canais em única sequência, mas o Fun ficará separado dos demais pela ESPN, que permanece no número 60.

Celebridades enxaqueca são o alvo do programa What"s On que o Universal Channel exibe amanhã, durante a programação, como ação promocional para a estreia de Law & Order: Los Angeles.

É que a nova temporada de Law & Order, no Universal a partir do dia 23, mira na investigação e julgamento de casos que ocorrem em Los Angeles, palco de celebridades. Daí a brincadeira do What´s On em retratar gente como Lindsay Lohan, Kiefer Sutherland, Mickey Rourke e até mesmo Terrence Howard, que interpreta o promotor Joe Dekker na série.