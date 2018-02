Sem Intervalo

O primeiro encontro entre Dilma Rousseff e José Serra depois da controvérsia sobre bolinha de papel, rolo de fita crepe, balões d"água e afins, às 23h10 de hoje, nos estúdios da Record em São Paulo, será precedido por cenas da maior importância para o futuro da nação: diretamente do reality show A Fazenda, em Itu, em breve edição de 15 minutos, veremos provavelmente os únicos brasileiros que ainda não sabem que haverá 2.º turno na atual eleição presidencial. Penúltimo debate da temporada, o programa do dia valoriza o embate direto entre os candidatos, com dez confrontos diretos - são cinco perguntas de cada um, com réplica e tréplica, em 1h30 de duração.

Tá no DNA

Conhece esses traços? É Pedro Gracindo, filho de Gracindo Jr., neto de Paulo Gracindo. Na série Clandestinos, de João Falcão, ele é Pedro, um ator: tudo bem parecido com a vida real. Estreia dia 4, na Globo.

1 milhão

de seguidores no Twitter atingiu Marcelo Tas, na semana passada. "Eu avisei: não me sigam que não sou novela", disse o âncora do CQC em seu blog.

"Vi Comer, Rezar, Amar... Rezei pra terminar e eu poder comer alguma coisa. Amei quando acabou! " Twitter do Casseta Beto Silva, que viu o filme com a mulher

A Fox promete dublar os episódios de The Walking Dead - Os Mortos-Vivos, mesmo exibindo a série apenas dois dias após sua estreia nos EUA. Baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman e Tony Moore, a série vai ao ar no dia 31 na rede americana AMC, e chega aqui no dia 2, às 22 horas.

Para conseguir dublar a série a tempo, a Fox teve acesso antecipado aos seis episódios de The Walking Dead, todos que a AMC produziu.

Paola Oliveira desembarcou em Florianópolis insegura com a escalação de última hora, mas já encara esta semana a gravação de suas primeiras cenas como Marina, protagonista da próxima novela das 9 da Globo, Insensato Coração.

Ainda em Florianópolis, o clima é tenso entre profissionais de produção da novela da Globo. A ordem é evitar atrasos e novos transtornos às gravações.

Os dois capítulos especiais da série nacional Alice, de Karim Aïnouz e Sérgio Machado, vão ao ar na HBO a partir de 20 de novembro, às 21 horas. Em três horas, os especiais vão mostrar como está Alice (Andreia Horta) após a fase de adaptação em São Paulo.

Cadê o advogado? Aquele adesivo da OAB - "Consulte sempre um advogado" - foi ignorado pelos abastados personagens de Passione, a novela das 9 da Globo, que prestaram depoimento e mentiram, sem qualquer auxílio jurídico.

Erick McCormack, que já foi o Will de Will &Grace, e o namorado de Christine em The New Adventures of Old Christine, deve voltar à TV em Perception, nova série da TNT. McCormack está em negociação para viver o protagonista dr. Geoffrey Pierce, um excêntrico e competente neurocientista que ajuda o FBI a resolver casos.

Palmirinha Onofre negocia emprego fixo no SBT e na Band.