Sem Intervalo

Jade, Lucas e cia., personagens originalmente criadas por Glória Perez e refeitas em versão hispânica na coprodução da Globo com o canal Telemundo, logo logo estarão falando japonês. A versão hispânica do folhetim foi vendida para o canal BS Japan, em negócio fechado na última Mipcom, feira de audiovisual que reúne profissionais do mundo todo em Cannes. El Clon, segunda coprodução da Globo no mercado internacional, ganhou peso extra depois que o título original faturou um Emmy Internacional, no ano passado. E El Clon vai cicatrizando os traumas que a Globo teve em sua primeira tentativa de coprodução internacional, Vale Todo (versão de Vale Tudo) que não funcionou lá fora.

Pupilo do Tibúrcio

Os homens de preto Marco Luque e Marcelo Tas se encontram com outro figurino, na mesma Band, amanhã, a partir das 19 horas. O anfitrião de O Formigueiro recebe então seu boss de bancada do outro programa.

18 pontos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

de ibope marcou a final de Hipertensão, anteontem, na Globo. Venceu por pouco o confronto com A Fazenda (Record) em dia de eliminação, que bateu 16 pontos.

"Conheço um único caso de alguém que permanece firme nesta posição: Lídia Brondi!" Aguinaldo Silva, sobre atores que dizem que não querem mais fazer novelas

Terence Paiva, diretor de Esportes da RedeTV!, foi a Londres acompanhar o Ultimate Fighting Championship (UFC) e aproveitou para pesquisar locações para a estrutura de estúdios e escritórios que a emissora planeja montar lá para a cobertura da Olimpíada 2012.

No que depender do diretor-geral de Insensato Coração, Dennis Carvalho, a troca súbita de protagonistas - Ana Paula Arósio por Paola Oliveira - não vai causar mais problemas ao cronograma de gravações em Florianópolis. Ele mantém o plano inicial de ficar por lá até início de novembro.

O especial de Chico Anysio na Globo para este fim de ano tem uma série de ex-BBBs, todas do sexo feminino, entre participações especiais.

Abraços Partidos, o filme de Pedro Almodóvar, chega à TV paga no feriado do dia 15 de novembro, via Telecine Premium.

E é claro que a tese não vale para filmes de Almodóvar, mas o diretor dos canais Telecine, João Mesquita, conta que ainda há muito preconceito da audiência brasileira a filmes de língua hispânica.

O canal Space, da Turner, chega finalmente a Net nas versões SD e HD, sem custo adicional para os assinantes do pacote Digital. O canal, que já está no line-up da TVA, oferece filmes e séries dubladas como The Closer.

A rede americana CBS anunciou anteontem que Hawaii Five-0, o remake da série dos anos 60 que o Liv exibe por aqui, terá uma temporada completa.

Além do remake, a CBS pediu novos episódios do aclamado drama policial Blue Bloods, que estreia no Liv no ano que vem, além das comédias Mike & Molly, que a Warner lança em novembro, e $#*! My Dad Says, com William Shatner, no ar na Warner em 2011.