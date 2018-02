Sem Intervalo

A saída de Ana Paula Arósio de Insensato Coração causou transtornos à equipe de produção da próxima novela das 9 da Globo. Anteontem, ela foi cortada do elenco por não comparecer às gravações em Florianópolis. O diretor-geral, Dennis Carvalho, foi obrigado a mudar todo o roteiro de gravações e antecipar as cenas em que a protagonista, Marina, que seria interpretada por Ana Paula, não aparece. A atriz, por meio de sua assessoria, afirma que a decisão de sair da novela foi "uma resolução pessoal e particular". Para hoje, estão previstas as primeiras gravações de Antonio Fagundes na cidade, que fará cenas com Natália do Valle, que será sua mulher na trama. / ALLINE DAUROIZ

Um banquinho, um violão

Olha aí a Beatriz, herdeira de Chico Pinheiro, que canta música em homenagem ao pai e a Angélica no Estrelas que a Globo leva ao ar amanhã. Atleticano, o jornalista mineiro se esmera no futebol de botão.

500 mil

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

acessos teve a enquete do site de Passione para saber quem iria morrer na novela da Globo, de domingo, pós-Fantástico, até segunda, antes da cena da morte

"A gente fala cada vez menos em televisão e mais em marca de mídia" Alberto Pecegueiro, diretor dos canais Globosat, sobre a reforma da GloboNews, na próxima 2ª feira

Roberto Justus grava todos as edições de seu Topa ou Não Topa, no SBT, até 10 de dezembro. A princípio - a depender do humor de Silvio Santos - essa temporada do programa fica no ar até abril.

Marcelo Rezende ainda não tem data para estrear no Domingo Espetacular da Record, mas ocupará cerca de 40 minutos da atração para exibir suas reportagens investigativas. O programa, que tem 3h15 de duração, está sendo exibido em alta definição.

Silvio de Abreu faz mea-culpa e assume que mentiu à imprensa quando disse que Saulo (Werner Schünemann) não seria assassinado em Passione. "Liguei no dia 4 para o Werner e perguntei: "Está com raiva de mim porque vou te matar?""

O autor garante ainda que o assassino da novela não será um personagem desconhecido. "Não vou tirar um coelho da cartola", diz. "Se (a identidade do assassino) ficar óbvia, é de propósito, porque sou eu quem conduzo a história."

A brasileira TV PinGuim foi selecionada entre 120 candidatos a seis vagas no License Challenge, pitching promovido na Mipcom, em Cannes, para licenciamento de produtos.

O projeto que levou a TV PinGuim ao License Challenge, no entanto, não foi Peixonauta, animação da casa vista cá pelo Discovery Kids, e sim Earth Luna, série em 52 episódios para crianças em idade pré-escolar e negociada, por enquanto, apenas no exterior.

O novo canal Telecine, que recebeu o nome de Fun e vai estar pronto para entrar no ar no dia 22 de outubro, deve estar em breve no line-up da Net. A operadora está negociando com a Globosat e, provavelmente, o Telecine Fun chegará sem custo extra para os assinantes dos pacotes que já incluem os demais canais Telecine.