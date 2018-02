Sem Intervalo

Até o fim do ano, o grupo Discovery colocará no ar três coproduções nacionais. Uma babá de Vinhedo, interior de São Paulo, vai dar dicas aos pais no Socorro, Tenho Filhos em dois episódios feitos com a Cuatro Cabezas, que vão ao ar em 22 e 29 de outubro no Discovery Home & Health. O canal exibirá em novembro dois capítulos de 10 Anos Mais Jovem, parceria com a Endemol, que tem participação da esteticista Lígia Kogos e do cabeleireiro Wanderley Nunes. Já o Discovery Channel mostrará mais um documentário com a Mixer dirigido por Rodrigo Astiz - Jean Charles e São Paulo Sob Ataque -, que abordará a questão do clima e das enchentes no País. /ETIENNE JACINTHO

Quantas notas, maestro?

Vanusa participa do Programa Silvio Santos neste domingo. Apesar de não brincar no quadro Não Erre a Letra e, sim, no Jogo das Sete Pistas, a cantora não escapa do pedido do patrão para que cante o Hino Nacional.

17

pontos no Ibope, ante 11 da Globo, foi o placar que garantiu à Record a liderança de audiência em São Paulo, anteontem, das 23h30 à 0h30. Obra de A Fazenda

"Por que chamam de reality show? Um confinamento desse grupo de pessoas é totalmente fora da realidade!" Walcyr Carrasco sobre A Fazenda 3, no Twitter

Novidade no debate da Band programado para este domingo: Dilma Rousseff e José Serra ficarão um de frente para o outro, e não de frente para a plateia, como de praxe, cercando o mediador.

Ricardo Boechat ficará, dessa vez, de costas para a plateia, que verá os dois candidatos apenas de perfil. O posicionamento das câmeras ainda está em definição.

Na Fama e na Lama, série do Multishow que teve estreia remarcada para o dia 16, 23h30, tem referências explícitas ao Big Brother Brasil. O nome do apresentador do reality fictício, Leal, não por acaso rima com Bial.

Focado em esportes de ação, o canal Woohoo promete 100% de mudança visual a partir do dia 18, com referência explícita nas revistas jovens Nylon, Dazed and Confused e Huck.

Na reforma, o Woohoo, canal da Turner, ampliará seu radar a outros assuntos do universo dito jovem, como moda, cinema, quadrinhos e que tais.

O DVD do Pequeno Cidadão, obra bacana dos herdeiros de Arnaldo Antunes e Edgard Scandurra, ganhará vez na tela da TV, como alento ao Dia das Crianças. Vai ao ar na Nickelodeon, às 14h e às 22h.

Nos anos 60, a TV brasileira já tinha visto Jair Rodrigues e Simonal como apresentadores negros, mas, ao CQC, o então candidato Aloysio Mercadante atestou que Netinho foi pioneiro do gênero.

Especial de Roberto Carlos ao vivo, diretamente da praia de Copacabana, ainda não é, segundo a Globo, a definição final sobre o programa de fim de ano do rei.

Mas todos os caminhos discutidos pela emissora sobre RC levam a Copa, sim, com encerramento feito pela bateria da Beija Flor.