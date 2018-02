Sem Intervalo

A novela Entre el Amor y el Deseo, vista no México desde a semana passada, é o grande cartão de visitas da Globo para a Mipcom que começa hoje, em Cannes. É a primeira coprodução da rede brasileira com a TV Azteca. Versão hispânica da novela Louco Amor, de Gilberto Braga, exibida no Brasil há 27 anos, o folhetim merecerá campanha especial para ser oferecido a outros países na maior feira mundial de TV. Isso justifica a agenda de hoje, com coletiva de imprensa sobre a produção no Palais des Festival, e festa, à noite, na sedutora La Croissette. Como é praxe, a Globo leva ainda seu catálogo de títulos com atuais e antigas produções, entre séries, novelas e documentários.

As francesas não engordam

Em tour pela Europa, sempre com aquele olhar de Alternativa Saúde, Cynthia Howlett investiga, na França, por que as mulheres ali comem tão bem e não engordam. A série gravada lá estreia dia 19, no canal GNT.

0,8

ponto foi a audiência do último Roda Viva, que teve Wagner Moura em foco. Reforma no programa da TV Cultura ainda não teve efeito no Ibope

"O amor não te faz ver tudo colorido, o nome disso é Restart!!!" Wellington Muniz, o Ceará, retuitando comentário de @Andersinhow, em uma série sobre o amor

O primeiro eliminado de A Fazenda 3, na Record, foi o cigarro. Não que os três participantes fumantes não possam tragar nas dependências do reality show, mas o vício agora é praticado em local sem câmeras e sem companhia. Assim, evitam-se conchavos sem testemunho.

Como o fumódromo é sempre área de convívio, incentivando extensas baforadas, as novas regras valem como freio ao vício.

Chico Anysio terá direito a especial de fim de ano na Globo mais uma vez. Em dezembro, o humorista ganhou eco com uma edição que unia boa parte de seus personagens.

O pacote de especiais de fim de ano definido semana passada pela Globo também endossou o projeto de uma produção baseada no repertório de Chico Buarque.

Junto e Misturado, humorístico que estreou sexta-feira na Globo, não foi lá muito bem no Ibope: marcou 16 pontos, segundo medição prévia. No horário, a Globo teve a Record nos calcanhares: A Fazenda marcou 15 pontos.

Ainda na seara do humor, SOS Emergência volta à grade da Globo dia 24.

Na temporada 2011 do Altas Horas, da Globo, Serginho Groisman promete relembrar os tempos de Programa Livre e, além da já tradicional plateia de jovens, vai convocar auditórios temáticos.

O primeiro teste será neste sábado, quando, por causa do Dia da Criança, o programa vai receber plateia só de crianças. Entre os convidados já confirmados estão Adriana Partimpim e Lázaro Ramos.

Gossip Girl pode ser resgatada por outro canal no Brasil, segundo a diretora de Programação do Warner Channel, Wilma Maciel. A Warner desistiu pela baixa audiência.