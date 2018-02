Sem Intervalo

Se você vir por aí um pessoal de mochila nas costas, com discretos cabos conectados, não se engane: o apetrecho está capacitado para transmitir imagens e áudio ao vivo em rede nacional. A Band vai usar amanhã, em São Paulo, durante a cobertura das eleições, três exemplares da mochila-link, equipamento testado com sucesso pela emissora durante as transmissões da Copa na África do Sul. Além de ser mais prática que o moto-link, a mochila-link usa tecnologia wi-fi de telefonia em 3G, o que agiliza muito as transmissões. A cobertura do voto, na Band, tomará a programação da emissora entre 17h e 1h. Globo, RedeTV! e Record também prometem se dedicar ao tema, amanhã.

Se rolar...

Ao anunciar seu DVD, Hebe falou a Teena, repórter impertinente do Legendários: "Ela disse que não fazia sexo há tempos e que se achasse um coroa arrumadinho, até se animava". No próximo sábado, na Record.

41%

dos televisores ligados na noite de quinta-feira sintonizaram o debate da Globo, na média final, na Grande São Paulo, onde 1,288 milhão de domicílios viram a cena

"Os debates dessas eleições foram tão empolgantes quanto uma partida de golfe entre cadeirantes", do CQC Rafinha Bastos, no Twitter, logo após debate da Globo

As mortes em Passione ainda estão para começar - excluindo Eugênio (Mauro Mendonça), claro - mas as gravações da próxima novela das 9 já estão em fase de pré-produção.

Ainda este mês, Dennis Carvalho começa a dirigir em Florianópolis as primeiras gravações de Insensato Coração (título provisório), novela que Gilberto Braga e Ricardo Linhares escrevem para estrear em janeiro, na faixa das 21h. Lá estarão, entre outros, Ana Paula Arósio, Fábio Assunção e Natália do Vale.

Na esteira do sucesso de High School Musical, o filme teen Camp Rock 2 rendeu ao Disney Channel brasileiro 70% de crescimento de ibope no horário de sua exibição (das 20 às 22 h em 7 de setembro) entre o público de 4 a 11. Entre a plateia de 12 a 17 anos, o aumento foi de 50%.

A aposta da Disney para 2011 fica por conta do filme televisivo de Phineas and Ferb, animação que também passa na TV Globinho.

Em sua nova temporada de estreias, a Sony vai reduzir o intervalo entre as exibições de séries nos Estados Unidos e no Brasil. O que for ao ar lá, segundo promete o canal, chegará aqui dentro de 10 a 12 dias.

Para cumprir o novo prazo, a Sony continua a apostar em empresas brasileiras de legendagem. Ainda bem.

Maria Cristina Poli assume segunda-feira a ancoragem do novo Jornal da Cultura, que promete tom mais analítico e novos comentaristas fixos.

Executivos de TV com agenda comprometida para a Mipcom, a mais importante feira de TV mundial do calendário anual, com início marcado para esta segunda-feira, em Cannes, terão de justificar o voto: boa parte dos televisivos já embarcou para o sul da França.