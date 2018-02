Sem Intervalo

A terceira edição de Ídolos chegou ao fim anteontem na Record com pinta de despedida do formato. Apesar de a final conquistar o primeiro lugar em audiência - consagrando Israel Lucero como vencedor - o reality show encerrou sua passagem pela emissora com a mesma média de ibope das temporadas anteriores: 11 pontos. A grande final do programa registrou média de 12 pontos, segundo medição na Grande São Paulo, mantendo a Record na liderança no horário. Procuradas, tanto a emissora com a dona do formato, a Fremantle, confirmam haver uma negociação para a extensão do contrato, que previa, a priori, a realização de apenas três edições de Ídolos.

Fila de premièrs

Eva Wilma tem duas estreias nos próximos dias. Está em Araguaia, próxima trama das 6 da Globo e estrela, ao lado de Karin Rodrigues e Ângela Dip, o longa A Guerra dos Vizinhos, de Rubens Xavier.

18,7%

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

foi a média de audiência da versão espanhola de The Bus, da Endemol. Por aqui, Busão do Brasil está empacado em 2 pontos porcentuais de audiência na Band.

"Depois de nove meses ela volta a ficar magrinha!" Marcelo Carvalho, vice-presidente da RedeTV! a Amaury Jr, sobre o aumento de peso da mulher, Luciana Gimenez.

O que Araguaia, próxima trama das 6 da Globo, e Michael Jackson têm em comum? Nada, mas depois da apresentação de uma cantora goiana, foi o som do ídolo pop que animou a pista da festa de lançamento da trama, anteontem, em São Paulo.

Da mesma pista partiu o grito para o DJ: "toca Lady Gaga", vindo do mocinho da novela, Murilo Rosa. Calma, o galã estava apenas atendendo o pedido da colega de elenco, a animada Mariana Rios.

Laços de Sangue, novela fruto da parceria da portuguesa SIC com a Globo, triplicou a audiência do canal no horário em sua primeira semana no ar. A trama, que estreou dia 13 em Portugal, vem registrando audiência de 9% no horário.

Em tempo, o desabafo contra a Band no Twitter registrado anteontem na coluna era de um Edgard Piccoli fake, peça pregada em uma galera que entende de web, como Marcelo Tas. O Edgar real está inconformado com o falsário.

A série As Cariocas, de Daniel Filho, já tem data para estrear na Globo: 19 de outubro.

A série Three Rivers dobrou sua audiência na RedeTV!. Estreou com ibope de 1 ponto e no terceiro episódio já pulou para 2,5 pontos.

Não tão bem em audiência na TV aberta, o Fantástico foi o melhor ibope da Globo News em agosto. O programa é reprisado no canal pago logo depois de seu término na Globo.

Pergunta que não quer calar:quem assistirá Extreme Makeover social da Record aos sábados, depois da meia-noite? Ah, a atração terá reprises na Record News.

Luciano Huck exibirá em breve no seu Caldeirão, na Globo, entrevista gravada com o tenista Guga, em Florianópolis.