Sem Intervalo

A Record vai comemorar os 60 anos da TV, e o seu próprio aniversário, em alta definição. A emissora promete estrear na próxima segunda-feira, data em que comemora 57 anos no ar, os seus principais jornalísticos em HD. O passo, que começa no dia 27, com a transmissão do Jornal da Record em HD, é o maior envolvendo a tecnologia. Até então, a única produção própria da emissora, em rede nacional em HD é o programa Ídolos. Depois do JR, os outros jornalísticos, como Fala Brasil, SP Record, Câmera Record e Domingo Espetacular também serão transmitidos em HD, já no dia 28. Para 2011, a emissora pretende estender a tecnologia para sua dramaturgia.

Topa ou não topa

Felipe Andreoli, durante a entrega de um prêmio em São Paulo, lançou o desafio para Fiuk: que o cantor/ator largasse sua inseparável gola "v". Eis os resultado da brincadeira, que vai ao ar hoje, no CQC, da Band.

1,4 milhão

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

de visitantes únicos teve o portal da MTV na última quinta-feira, dia de exibição do VMB deste ano, um crescimento de 566% em relação ao VMB 2009

"Tenho vontade de bater nele"

Hebe Camargo no Happy Hour, do GNT, na semana passada, sobre o comportamento de Totó (Tony Ramos) em Passione

Apesar de já ter alguns empresários selecionados para participar, a versão nacional do reality Shark Tank, No Tanque dos Tubarões, não estreará mais este ano na RedeTV! e corre o risco de ser engavetada de vez.

A direção da Record está estudando a possibilidade de realizar em 2011 um festival de futebol, torneio que revelaria novos talentos do esporte.

O encontro do humorista Marcelo Adnet com a funqueira Valeska Popozuda pode ir além do VMB, premiação musical da MTV realizada na semana passada. Ela convidou o moço para participar de uma música em seu próximo CD. Adnet topou.

A festa de lançamento de Araguaia, próxima novela das 6 da Globo, que será esta semana, no Moinho, em São Paulo, terá até a encenação de uma cavalhada, festa folclórica que recria torneios medievais. A Globo levará seis cavalos para o local.

O evento também terá a presença de cantora goiana Maria Eugênia, que interpreta a trilha de Araguaia.

Nem sinal de produção para 2011 de O Grande Desafio, próximo programa de Roberto Justus no SBT. A atração, prevista para este ano, já foi adiada uma vez.

E o horário político segue fazendo estrago na audiência da TV aberta. Segundo medição na Grande São Paulo, em setembro, até o dia 15, as emissoras perderam ainda mais público em sua média diária, das 7 horas à meia-noite.

De 1º a 15 de setembro, a média de audiência/dia da Globo foi de 15,5 pontos, ante 15,9 pontos de agosto. Record caiu de 7,2 pontos para 6,9 pontos, e SBT, de 5,3 pontos, para 5 pontos.

Sem horário político, em julho, a média/dia da Globo em ibope foi de 16,3 pontos.