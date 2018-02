Sem Intervalo

Está aberta a temporada de assédio a atores. Trata-se da formação de elenco para Amor e Revolução, nova novela de Tiago Santiago, já em produção no SBT. Com gravações previstas para janeiro e estreia em março, o folhetim tem carta branca para rondar a concorrência e contratar nomes de peso. Vide Betty Faria, que deixou a Globo para fazer Uma Rosa com Amor. Com direção de Reynaldo Boury, Amor e Revolução terá gravações no Rio e em São Paulo, contrariando a política recente do canal com sua próxima trama, Corações Feridos. Com baixo orçamento, a trama de Íris Abravanel economizou em tudo, desde externas, até elenco, com pouco nomes conhecidos.

Agora vai

Depois de ser humilhada por Mônica (Julia Faria), nova namorada de Sinval (Kayky Brito), Fátima (Bianca Bin) sai correndo, mas é interceptada pelo ciclista. A moça então se declara e o beija. A cena vai ao ar hoje, em Passione, na Globo.

dia 28

é a data que a Record deu ao mercado anunciante para a apresentação dos novos participantes de A Fazenda 3, mas a estreia do reality é mantida em sigilo

"Ganhar cinco prêmios e ser vaiado em todos não é restart, é game over." Marcelo Adnet, apresentador do VMB, sobre as vaias ao maior premiado da noite, o Restart

O desenho nacional Meu AmigãoZão aumentou em 16% a audiência infantil do Discovery Kids, mantendo a liderança do canal na TV por assinatura no horário.

A TV Gazeta está negociando a produção de um programa sobre crianças, voltado para mães e educadores.

O canal Viva completa sua faixa de humor, às 21 horas, com a estreia em outubro de: Faça Sua História, Sob Nova Direção, Garotas do Programa, Casos e Acasos e Vida ao Vivo Show.

O programa Márcia ganha uma repaginada total na Band na segunda-feira, às 15h30. Entre os novos quadros estão: SOS Tudo de Bom, que ajuda mulheres a esquecer uma desilusão amorosa, e um quadro de transformação de visual, Espelho, Espelho Meu. A emissora promete uma nova Márcia na atração.

O programa Amaury Jr. de hoje traz uma entrevista com a cantora de jazz Diana Krall.

Hebe Camargo gravará um DVD cantando, com participações especiais, e pretende rodar o País fazendo shows. Negócio certo a ser anunciado para a imprensa na próxima semana.

Depois de Rodrigo Santoro, em entrevista que vai ao ar no dia 26, a próxima a gravar uma papo com Marília Gabriela no SBT é Luana Piovani.

Apesar da Band estar anunciando a realização amanhã do primeiro debate com candidatos a vice-presidente da República na TV aberta, a Record News, que também está na frequência aberta, exibiu o mesmo debate anteontem.

Elizabeth Savalla voltará ao ar na pele de uma nova vilã. Ela será a ambiciosa Minerva em Dinossauros e Robôs, próxima trama das 7 da Globo.