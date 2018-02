Sem Intervalo

Um dos produtos mais disputados por anunciantes na TV, o pacotão Futebol Global, da Globo, que já estava com todas suas cinco cotas de patrocínio fechadas, ganhou uma cota extra, aos 45 do segundo tempo. O pacote para 2011, que envolve todos os campeonatos de futebol exibidos pela Globo no ano, ganhou, de surpresa, uma cota nova, a sexta, e que já está praticamente vendida para a Coca-Cola. Procurada, a Globo não fala sobre o assunto, pois os anunciantes preferenciais têm até o dia 27 para renovarem suas cotas. Além de uma cota extra, o preço de tabela de cada patrocínio do futebol da Globo aumentou: de R$ 116 milhões (201o) para R$ 134 milhões (2011).

A volta do coronel

Eis a família Martinez, de Araguaia, próxima trama das 6 da Globo: Max Martinez (Lima Duarte) é o patriarca, um rico criador de gado; Amélia (Júlia Lemmertz), uma ex-modelo casada por conveniência. Manuela (Milena Toscano) é uma veterinária mimada, e Fred (Raphael Viana), um bon vivant, que vive às turras com o pai.

25 de setembro

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

é a data marcada pelo Telecine Premium para a estreia na TV do longa de Quentin Tarantino

Bastardos Inglórios

"Você não está sabendo? Brígida vai se apaixonar pelo Benedeto." Flávio Migliaccio, pregando uma peça em Cleyde Yáconis nos bastidores de Passione, da Globo.

Há chances de o SBT ressuscitar ainda este ano o reality show Solitários. Sim, o confinamento, que já tem uma temporada toda gravada - até com vencedor -, pode ir ao ar em dezembro, durante as férias de alguma produção da casa.

Insensato Coração, próxima novela das 9 da Globo, terá como cenário de seu núcleo de humor o bar do personagem de Guilherme Piva. Cássio Gabus Mendes, Isabela Garcia, Deborah Secco, Rosi Campos e Ricardo Tozzi também integram esse time, que será a turma da classe média da novela. Ainda no humor, o folhetim terá José de Abreu e Maria Clara Gueiros como ricos falidos.

Alguns dos candidatos que disputam uma vaga na versão nacional de Rebelde, que a Record lançará em 2011, são caras conhecidas do público. Há calouros profissionais - desses que dão plantão no Raul Gil - e participantes de programas como Ídolos na disputa.

Agora que todos de Passione vieram para o Brasil - com exceção de Adamo (Germano Pereira), coitado - o que será da Laurenza-in-Chianti, cidade cenográfica da Toscana construída em 1.480 metros quadrados no Projac, da Globo?

Sugestão da coluna: a emissora podia aproveitar a cidade cenográfica para realizar o especial de fim de ano de Roberto Carlos, ainda sem local definido. Podia ser RC Especial Laurenza-in-Chianti.

A TNT autorizou a produção de um piloto de uma nova versão da clássica série Dallas. Já a produção My Boys encerra sua jornada na TV este ano, com o fim da quarta temporada.

A Band ficou em segundo lugar anteontem durante a exibição da Liga dos Campeões, partida entre Milan e Auxerre, que registrou média de 5 pontos de audiência no horário.