Sem Intervalo

Breaks recheados de propagandas políticas, grade espremida, e claro, programas menores. Globo, Record e SBT encurtaram significativamente alguns de seus programas para acomodar o horário político. Segundo levantamento da Controle da Concorrência, que monitora inserções comerciais para o mercado, na segunda semana do horário eleitoral (de 23 a 28 de agosto) o tempo de arte dos programas da Globo foi reduzido em 6,5%. Na Record, as atrações ficaram menores: perderam 27% de arte. No SBT, os programas perderam 7% de arte. Em contrapartida, os breaks cresceram no período. Na Globo, o tempo de break aumentou 1,4%, na Record, 26%, e no SBT, 23%.

As belas das 6

Emílio Orciollo entre as belas Nanda Lisboa (à esq.), Raquel Villar e Cinara Leal na coletiva de lançamento de Araguaia, próxima trama das 6 da Globo, de Walther Negrão.

R$ 171,5 mil

é o preço de tabela de 30 segundos no intervalo comercial em rede nacional do programa Pânico,

da RedeTV!, ao domingos

"Ao final de um banho, o sabonete do Tony Ramos deve parecer um hamster" O casseta Cláudio Manoel, no Twitter, fazendo piada do peludo e eterno alvo do programa

São grandes as chances de Legendários, da Record, ir em breve para as tardes de sábado.

Vai ao ar amanhã em Passione a primeira consulta de Gerson (Marcelo Antony) com o psiquiatra real Flávio Gikovate. O médico - que garante que não sabe ainda qual é o segredo do personagem - fará vários atendimentos na ficção.

A SKY começa a transmitir hoje, em seu pacote HD, os canais TruTV HD e NatGeo Wild HD. Com os dois, ao todo, a operadora soma 31 canais em alta definição.

Primeiro Tropa de Elite, depois um filme de múmia, é assim, com blockbusters, que a Record pretende enfrentar Hipertensão, da Globo às terças-feiras. Artilharia pesada, mas que não derrubou o adversário.

O SBT terá mais um programa de calouros infantis: o terceiro, contando com Raul Gil e Qual É o Seu Talento? Vem aí Cantando no SBT, comandado por Yudi e Priscila, do Bom Dia & Cia. Detalhe: a atração, que já tem até inscrições abertas no site da emissora, pegou gente do próprio SBT de surpresa.

A partir do dia 12, o Ensaio passa a ser apresentado aos domingos na TV Cultura, às 23horas.

O Pânico teve ontem, pela primeira vez em sete anos, um programa inédito todo gravado. A mudança é excepcionalmente por conta do debate com presidenciáveis que a RedeTV! exibirá no próximo domingo, no horário do Pânico, às 21 horas. O humorístico gravado entrará no ar na sequência, às 22h30.

Em entrevista a Marília Gabriela no SBT, Rodrigo Santoro, ao falar da nova série da Globo Afinal, O Querem as Mulheres?, da qual participa, soltou: "Me diz Gabi, afinal, o que vocês querem?" "Posso te falar depois com mais calma, em particular", brincou a jornalista.