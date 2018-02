Sem Intervalo

Uma disputa de pautas entre Domingo Espetacular e Programa do Gugu tem aquecido os ânimos nos bastidores da Record. Há duas semanas, o cabo de guerra foi pelo caso da garota Jocélia, criança que aparenta ter 70 anos por causa de uma doença. O repórter Gerson de Souza já havia gravado a matéria para o Domingo Espetacular, que acabou embargada por conta do interesse do Programa do Gugu na história. Na última semana, os dois programas disputaram o caso da jovem gigante do Nordeste, que acabou sendo aproveitado, antes, pela concorrência: o Domingo Legal, do SBT. Procurada, a Record, via assessoria de imprensa, nega qualquer atrito entre as produções.

Gladiador

É assim, com essa pinta de gladiador da Sapucaí, que Miguel Thiré surgirá em Sansão e Dalila, nova minissérie bíblica da Record. Ele será Faruk o primeiro grande vilão que Sansão (Fernando Pavão) enfrentará

33 pontos

de audiência registrou a novela Ti-ti-ti anteontem, com 53% de share, o recorde de público da trama das 7 da Globo até agora em São Paulo

"Olha como a Palmirinha é fofa, trouxe um pão que não precisa de .,.. de..."Marco Luque. no CQC, brincando com o famoso esquecimento da culinarista da palavra "faca"

A prisão de Clara (Mariana Ximenes) em Passione teve um pequeno escorregão de continuidade. Na cena que foi ao ar anteontem, a vilã aparece sendo presa com uma linda jaqueta de couro, em seguida, de camiseta branca dentro da penitenciária e, na sequência, saindo da delegacia novamente de jaqueta de couro, sendo transferida "pela segunda vez" para a penitenciária.

Dez estações de metrô de São Paulo até o fim de setembro e 52 até o fim do ano vão transmitir um pacotão de programação da Globo. Essa é a meta do consórcio Busmagia, que prevê que cada estação paulista terá cerca de 40 aparelhos de TV instalados e alcançará, em média, 4 milhões de passageiros por dia.

O autor Manoel Carlos senta para conversar com a Globo e decidir seu destino por lá em 2011.

Depois de interpretar gêmeos em Viver a Vida, Mateus Solano será um cientista maluco em Dinossauros e Robôs - próxima trama das 7 da Globo -, de Walcyr Carrasco.

O ator será Ícaro e criará uma robô/androide com a aparência exata de sua mulher Naomi (Flávia Alessandra), que morreu em um acidente. A criação é tão perfeita que vai acabar despertando o amor de outro homem, Leandro, vivido por Sérgio Marone.

Apesar da trama ao redor da descoberta de fósseis de dinossauros, Dinossauros e Robôs não deve ter um dinossauro na trama, só robôs.

O Sportv vai exibir com exclusividade todas as eliminatórias da Copa de 2014 envolvendo a seleção espanhola, campeã do Mundial de 2010.

J.J. Abrams, criador de Lost, está produzindo uma série sobre outra ilha, desta vez, uma real: a de Alcatraz, onde ficaram presos criminosos famosos como Al Capone.