Sem Intervalo

Agosto já ficou marcado na história das emissoras abertas como a pior audiência do ano. Culpa do horário eleitoral ou da fuga de telespectadores para outras mídias, o fato é que a Globo fechou agosto, segundo medição do Ibope no Painel Nacional de Televisão (PNT), com a sua mais baixa média/dia no período: 17,8 pontos de audiência, 14% a menos que em agosto de 2009, mês em que a rede fechou sua média/dia na casa dos 20,6 pontos. A Record caiu de 7,6 pontos de audiência (em agosto de 2009) para 7 pontos. A média/dia do SBT no período também foi de 6 pontos(no ano passado) para 5,7 pontos este ano, uma das mais baixas na história da emissora de Silvio Santos.

Noiva do Catete

Depois de Viver a Vida, Alinne Moraes volta ao ar na pele de Nádia no episódio A Noiva do Catete em As Cariocas. Na série de Daniel Filho, que estreia em outubro, ela vive a noiva bem saidinha de Carlinhos (Angelo Antônio).

2015

é até quando vai o novo contrato do Ecad, instituição responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública de músicas, com a Record

"Bom, já que saiu em alguns lugares... Mimi chega ao Brasil e se apaixona por Lurdinha." Marcelo Médici, no Twitter, confirmando o rumo de seu personagem em Passione

Gugu surpreendeu em audiência no domingo: venceu Faustão no horário de confronto, segundo medição de ibope em São Paulo, por 16 pontos de média, ante 15 pontos do Domingão, da Globo.

A distância entre Fantástico e Domingo Espetacular também diminuiu. O dominical da Globo registrou média de 18 pontos, ante 15 pontos da atração da Record.

A Record também comemora sua média/dia de audiência de domingo, no Rio: ficou na liderança com 12, 5 pontos.

O Nick Jr. que nasceu como uma faixa horária destinada a crianças com idades entre 2 e 5 anos no Nickelodeon, acaba de ser lançando como canal independente na operadora Telefônica

Mesmo com os recentes problemas de saúde de Chico Anysio, a Globo segue com os planos de fazer um novo especial de fim de ano com o humorista, talvez, aproveitando seu acervo de material já gravado na emissora.

São as poucas as chances do GNT ressuscitar a série Mothern em 2011.

Regina Duarte voltará a ser Malu. Não, não é a volta da série Malu Mulher. A atriz viverá novamente uma personagem com esse nome em As Cariocas, que assim como produção de sucesso dos anos 80, terá direção de Daniel Filho.

O jornalista Luiz Andreoli, pai do CQC Felipe Andreoli, vai lançar dois novos telejornais na TV+. Os noticiários locais, um ao 12h30 e outro às 18h30, estreiam no dia 13 e vão cobrir a região do ABCD.

A 02 Filmes comemora a primeira venda internacional da série Som & Fúria - coprodução com a Globo -que será exibida na Suécia pela STV2.