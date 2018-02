Sem Intervalo

A Rede TV! entra hoje no time das emissoras que se renderam às séries enlatadas. Depois do pacote de HBO comprado pela Band, da invasão das produções da Warner no SBT e da aposta - com sucesso- da Record em títulos como CSI, a Rede TV! estreia esta semana duas séries. Hoje, às 23h15, entra no ar Three Rivers, produção sobre um hospital de transplantes exibida na TV paga no Universal Channel. No sábado, às 22h30, é a vez de Reno911, uma comédia policial. O pacote de séries da emissora, a maioria delas compradas da CBS, incluem ainda títulos como: Dexter, Havai 5.0, Defenders e Blue Bloods, que não têm data de estreia definida.

Apesar de estarem na mesma novela, Ribeirão do Tempo, da Record, as ex-paquitas Bianca Rinaldo (Arminda) e Juliana Baroni (Karina) nunca se encontram em cena. O jeito é botar o papo da época de Ilariê em dia nos bastidores do folhetim.

"Minha vida agora é de três em três horas. Ter um filho é decidir ter pra sempre o coração fora do corpo." Adriane Galisteu, no Twitter, sobre a maternidade

Silvio de Abreu, autor de Passione, confirmou: o sucesso de Ti-ti-ti deu o impulso que faltava para a Globo topar fazer um remake de Guerra dos Sexos. Ele mesmo vai escrever e repetir a parceria com o Jorge Fernando.

O Jornal da Cultura será totalmente repaginado. Além de uma nova âncora, Maria Cristina Poli, o noticiário ganha a partir do dia 20 conteúdo mais analítico, novos quadros e a participação fixa de especialistas como: sociólogo Demétrio Magnoli, o historiador Marco Antônio Villa e o economista Amir Khayr.

Os 60 anos da TV serão comemorados no próximo dia 18 em uma grande festa no Memorial da América Latina, encabeçada pelo governo do Estado e pela Pró-TV, Associação dos Pioneiros da TV Brasileira.

No evento também será a anunciada a instituição do Troféu Pró-TV em 2011, que pretende premiar os profissionais e as melhores produções da televisão anualmente. O troféu foi confeccionado por Hans Donner em parceria com a agência Rino Com.

O Esquadrão da Moda terá sua primeira gravação fora de São Paulo: por conta de um patrocínio, a atração do SBT gravará este mês uma edição em Ribeirão Preto.

Araguaia será a primeira novela das 6 da Globo toda transmitida em HD. A emissora não pretendia usar o formato, mas mudou de ideia assim que viu as primeiras imagens - deslumbrantes - captadas na região.

A Band realizará um debate de vices. Ou melhor, de candidatos à vice-presidente da República. Será no dia 19, às 22 horas, comandado por Joelmir Beting e com a presença dos candidatos: Índio da Costa (vice de José Serra), Michel Temer (Dilma Rousseff),Guilherme Leal (Marina Silva) e Hamilton Assis (Plínio de Arruda Sampaio).