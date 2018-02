Sem Intervalo

Dez anos se foram, e Regina Casé segue abraçando árvores no Um Pé de Quê?, do canal Futura. Desta vez, para comemorar a data, a atração traz uma temporada toda gravada no Japão: estreia no dia 22. Entre os episódios, o programa acompanha a famosa floração das cerejeiras e mostra a importante relação dos japoneses com as árvores. Além da novidade internacional, a atração ganhará, a partir do dia 27, uma nova faixa no Futura, com programetes de cinco minutos cada, misturando conteúdo inédito ao reeditado do acervo produzido desde o primeiro episódio do formato. No total, são 116 programetes que vão ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 20horas.

Momento vingança

Convidada de amanhã do Formigueiro, de Marco Luque, na Band, Preta Gil confessa qual foi um dos melhores momentos de sua vida: "Jogar uma torta na cara do Danilo Gentili (CQC) foi como ter um orgasmo."

9 milhões

de lares com TV paga é a marca que o setor pretende atingir até o final deste ano. Atualmente, segundo a Anatel, há no Brasil 8,6 milhões de lares com o serviço

"Tô pensando em fazer uma proposta pra Palmirinha vir para o Legendários!" Marcos Mion, no Twitter, brincando com a culinarista que saiu da TV Gazeta

O Sportv estreia hoje uma espécie de Lata Velha com pranchas. Trata-se do quadro Prancha Velha, novidade do Zona de Impacto que pretende reformar aquela prancha caída, mas inesquecível, de que o surfista não quer se desfazer.

O Globosat HD vai exibir o prelúdio da série Spartacus.

O SBT começa a gravar na próxima semana a abertura de sua nova novela, Corações Feridos, que tem estreia prevista para novembro.

E a Record corre contra o tempo para montar o elenco da versão nacional de Rebeldes, formato da Televisa. A escalação dos jovens que irão cantar e dançar na novelinha tem esbarrado na opinião de alguns diretores

da emissora, o que tem atrasado a formação do cast da produção.

Sob o título de "edição especial", Raul Gil mais uma vez volta atrás em sua promessa de não fazer mais o quadro do banquinho, e exibe a atração hoje, no SBT.

A RedeTV! exibe amanhã, às 11h, o Especial Milan, programa sobre a história do clube italiano que tem craques brasileiros como Ronaldinho Gaúcho e Pato. O programa faz parte do pacote do Campeonato Italiano transmitido pelo canal.

O Pânico segue investindo na série: "Christian Pior reencontra a mãe - que não via há 20 anos" Evandro Santo, que vive o personagem, viajou em Uberaba, para gravar o reencontro.

Com direito a suco de vermes, e de fígado, o nojento Hipertensão estreou anteontem na Globo com média de 15 pontos de audiência.

Com Glenda Kozlowski no comando do reality, impossível não sentir asco da instrução à Capitão Nascimento dada a um participante: "Se quiser vomitar, vomita dentro do copo e continua bebendo."