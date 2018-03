Sem intervalo

Pais americanos que costumam deixar seus filhos tranquilamente assistindo a desenhos em um canal pago infantil levaram um susto na manhã de terça-feira. Os canais Kids On Demand e Kids Preschool On Demand exibiram, por causa de uma falha técnica, durante duas horas seguidas (das 6h às 8h), imagens do canal erótico Playboy TV. A operadora responsável pelos canais, a Time Warner Cable, TWC, só percebeu a falha após inúmeros telefonemas de pais aflitos com a confusão.

No momento da troca, um desenho de super-heróis foi substituído por um menu que dava acesso a vídeos de mulheres nuas para serem baixados. Além de pedir desculpas publicamente, a TWC promete conversar com seus assinantes para explicar o ocorrido.

A seguir, as porradas dos próximos capítulos: as duplas Marcos (José Mayer) e Bruno (Thiago Lacerda), e Helena (Taís Araújo) e Dora (Giovanna Antonelli) vão se estapear em Viver a Vida, a novela da Globo.

Filmes e até a Supernanny estão sendo cogitados no SBT para assumirem o horário do Show da Gente, que deixa a grade em abril.

A Consumídia diz que não tem nenhuma participação no contrato de trabalho dos funcionários do Show da Gente. Segundo a empresa, o pagamento deles cabe somente à emissora. A Consumídia apenas comercializa merchandisings no programa de Netinho.

Operação de Risco, reality show policial da RedeTV!, virou livro. A obra traz fotos e as histórias do formato da Medialand.

Na Band, há os que acreditam que, mesmo prestes a perder o seu programa, Adriane Galisteu não faz parte do mesmo barco de Daniella Cicarelli e Lorena Calábria: o sem rumo. O contrato da loira com o canal vai até o final do ano.

"Cobrir não, porque o Serginho não cobre nada..." Piada assumidamente de mau gosto de Pedro Bial, anteontem, no BBB 10, ao falar para os confinados que o Mais Você iria cobrir (acompanhar) a viagem dos BBBs Fernanda e Serginho. O reality também bateu recorde das quintas-feiras: registrou média de 34 pontos.

Amor & Sexo, de Fernanda Lima, volta ao ar em segunda temporada na Globo, no segundo semestre, com novos quadros.

Betty Faria manda avisar a oposição que está mais do que satisfeita com o visual de sua personagem na novela Uma Rosa com Amor, exibida pelo SBT.

Os desenhos Uma Escola para Cachorro e Os Pequenos Cientistas estão entre as novidades da TV Cultura para a turma dos 3 aos 6 anos, que estreiam em abril.